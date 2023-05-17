Як запікати котлети з яблуками, щоб вони вийшли соковитими: цікавий лайфхак

Хто не мріє про ідеальні котлети – золотисті зверху і неймовірно соковиті всередині? Котлети, які можна просто покласти на шматок хліба і насолоджуватися без будь-якого гарніру чи соусу. Євген Клопотенко поділився рецептом найсоковитіших свинячих котлет. Цей рецепт включає їх попереднє підсмажування, а потім запікання на подушці з яблук, щоб надати їм легкий солодкуватий фруктовий аромат.

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Є декілька секретів приготування смачних котлет:

Використання якісного фаршу. У цьому рецепті ми приготуємо його самі. Візьміть свинину, таку як задня частина або лопатка, та добре очистіть її від плівок. Додайте до фаршу трохи сала, що зробить його більш жирним і, звісно, соковитим. Також рекомендую спочатку обсмажити цибулю на сухій сковорідці, щоб підсилити смак котлет; Процес приготування. Ми не будемо їх довго смажити. Нам головне отримати золотисту скоринку, а до кінцевої готовності доведемо їх у духовці. Головне – не перетримати їх.

І ще одна порада: якщо ви плануєте приготувати котлети, використовуйте фарш одразу. Якщо він зберігається в холодильнику, він може втратити свій смак.

Рецепт свинячих котлет на подушці з яблук: покрокова інструкція

Інгредієнти:

700 г свинини (задня частина)

2 ріпчасті цибулини

1 яйце

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100 г сала

3 солодкі яблука

2 ст. л. соняшникової олії

сіль та перець за смаком

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Приготування:

Почніть з підготовки всіх необхідних інгредієнтів для приготування котлет; Почистіть ріпчасті цибулини і наріжте їх на великі шматки. Підсмажте цибулю на розігрітій сухій сковорідці до легкого коричневого кольору протягом 2-3 хвилин, постійно помішуючи. Потім перенесіть цибулю на тарілку, щоб вона остигла; Очистіть свинину від плівок і наріжте її на середні кубики. З сала відріжте шкірку і наріжте його так само на кубики. Для приготування фаршу використовуйте блендер або м'ясорубку. Додайте до нього обсмажену цибулю, нарізану свинину та сало, а також яйце. Посоліть та поперчіть за смаком. Перебийте усі інгредієнти до однорідної консистенції. Промийте три яблука, розріжте їх навпіл і видаліть серцевину. Поріжте яблука на тонкі кружечки; Сформуйте котлети овальної форми. Якщо використовуєте готовий фарш, розділіть його на бажану кількість котлет; Розігрійте сковорідку з соняшниковою олією і обсмажте котлети з обох боків до золотисто-рум'яної скоринки. Не накривайте кришкою, щоб зберегти хрусткість; Викладіть обсмажені котлети на дно форми, покрите яблуками. Накрийте форму фольгою і поставте у передварно розігріту духовку на 180 градусів. Запікайте протягом 30 хвилин; Після готовності витягніть котлети з духовки і подавайте гарячими. Подається з гарніром зі соковитих м'яких яблук.

На цьому ваші смачні свинячі котлети на подушці з яблук готові до подачі. Смачного!

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