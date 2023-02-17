Містить вітаміни й мінерали: чому не варто зливати воду з рису і як її використовувати

Під час приготування рису не варто виливати воду, у якій варилася крупа, до раковини. Використати рисову воду можна з користю для шкіри.

Експерти з догляду за тілом зазначають, що коли ви будете готувати рис, злийте воду, у якій він замочувався, або варився, в банку або миску. Адже рисова вода підходить як засіб для очищення шкіри.

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Можна нанести трохи води з рису на ватний диск і протерти нею шкіру. Вітаміни, що містяться у воді стимулюють ріст нових клітин шкіри, а також звужують пори.

До того вода, у якій ви варили рис, містить багато антиоксидантів, мінералів та вітамінів B і E. Вона також містить речовину, яка, як вважається, бореться зі старінням шкіри.

А ще ви також можете використовувати рисову воду як шампунь.

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