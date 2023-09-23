Зігріє холодними осінніми вечорами: грибна юшка з картопляними галушками

Грибна юшка за рецептом від Shuba - ідеальна осіння страва, а з галушками вона перетворюється на дуже поживний суп.

Інгредієнти:

Для юшки

Гриби сушені – 100 г

Вода - 3.5 л

Картопля – 300 г

Цибуля – 120 г

Морква – 150 г

Масло вершкове 73% – 50 г

Сіль – 5 г

Петрушка, гілочка – 20 г

Перець чорний мелений – за смаком

Кмин, насіння – за смаком

Для галушок

Борошно пшеничне – 100 г

Яйця курячі – 1 шт.

Кріп, гілочка

Читайте також: Ідеально на обід: рецепт легкого кукурудзяного супу

Спосіб приготування:

Сухі гриби залийте 150 мл холодної води на 20 хвилин.

Почищені овочі покладіть у каструлю, додайте половину цілої цибулини та залийте рештою води, і варіть 40 хвилин.

Гриби процідіть, але воду після них не зливайте. Поріжте дрібно гриби.

З бульйону вийміть картоплю.

Решту цибулі наріжте та підсмажте з грибами на вершковому маслі.

До юшки додайте підсмажені гриби з цибулею, посоліть, поперчіть та додайте кмин, варіть 20 хвилин.

Приготуйте галушки: варену картоплю розімніть виделкою, додайте борошно, яйце та кріп.

Тісто розкатайте на присипаній борошном поверхні в ковбаску товщиною 2-3 см та наріжте ножем.

Галушки додайте в юшку. Прокип’ятіть їх 2 хвилини.

Радимо також звернути увагу на рецепт турецького супу яйли.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!