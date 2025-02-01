"Сокіл" розгромив "Крижинку" та одноосібно очолив чемпіонат України

Київський "Сокіл" продовжує підтверджувати статус найсильнішої команди в чемпіонаті України з хокею. У черговому турі першості команда здобула впевнену перемогу над "Крижинкою", не залишивши супернику жодного шансу. Рахунок 6:0 не тільки продемонстрував потужність клубу, а й дозволив йому вийти в лідери турнірної таблиці. На цей момент "Сокіл" має 48 очок і випереджає найближчого конкурента, "Київ Кепіталз", на три пункти. Цей матч лише підкреслив силу чинного чемпіона та його претензії на новий титул.

Гра розпочалася під повним контролем "Сокола", і вже в першому періоді господарі заклали основу майбутнього розгрому. На 12-й хвилині Денис Бородай відкрив рахунок, скориставшись чудовим моментом у зоні суперника. Всього через три хвилини Віктор Захаров подвоїв перевагу, вдало завершивши атаку своєї команди. "Крижинка" намагалася відповісти, проте її спроби пробити оборону "Сокола" були безуспішними. Господарі діяли впевнено, не дозволяючи супернику створювати небезпечні моменти біля своїх воріт. Перевага в рахунку відчувалася, але це був лише початок.

Другий період став вирішальним у матчі, адже "Сокіл" повністю знищив усі надії суперника. На 24-й хвилині Собченко довів рахунок до 3:0, скориставшись помилкою захисту "Крижинці". Захаров продовжив свій блискучий виступ і ще двічі розписався у воротах суперника на 34-й та 37-й хвилинах. Таким чином, нападник оформив хет-трик, ставши головним героєм зустрічі. Команда продовжувала домінувати, не залишаючи супернику шансів навіть на гол престижу. Воротар "Сокола" провів матч надійно, не допустивши жодного пропущеного кидка у свої ворота.

Заключна двадцятихвилинка була менш насиченою, оскільки господарі вже діяли спокійніше, тримаючи комфортний рахунок. Втім, за хвилину до фінальної сирени Разумов забив ще одну шайбу, встановивши остаточний рахунок 6:0. "Крижинка" так і не змогла нав’язати боротьбу, пропустивши одну з найбільших поразок у цьому сезоні. Тим часом "Сокіл" довів, що є не лише фаворитом, а й командою, яка вміє вигравати з великим запасом. Головною відмінністю цього поєдинку стала бездоганна гра в атаці та впевнена оборона, що не залишила шансів опоненту.

Перемога над "Крижинкою" стала важливою для "Сокола" не лише через три очки, а й через психологічну перевагу перед суперниками. Команда демонструє стабільність і силу, що робить її головним кандидатом на чемпіонство. Поки що вона залишається єдиним клубом, який впевнено тримає позицію лідера. Однак попереду ще багато матчів, і суперники точно не збираються здаватися. Чемпіонат набирає обертів, а головна інтрига сезону лише загострюється. Наступні ігри дадуть відповідь на питання, чи зможе хтось зупинити "Сокіл", чи команда продовжить свій переможний шлях до чергового трофею.

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