Сонячно та сніжно: прогноз погоди в Україні на 15 січня

У середу, 15 січня, погода в Україні буде різноманітною: у кількох областях очікується сонячний день, а інші регіони накриє мокрий сніг. За словами Діденко, атмосферні фронти вплинуть на західні області країни, де йтиме сніг.

Менш значні опади у вигляді снігу чи мокрого снігу можуть зачепити північні регіони. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також: Бережіть улюбленців: у скільки градусів морозу на вулиці не можна вигулювати собак

На решті території України опади малоймовірні, а на півдні обіцяють сонячну погоду.

Температура вночі буде найнижчою на півдні – від -4 до -8 °C. У більшості інших областей – від -2 до -6 °C. Вдень у західних областях очікується 0...-3 °C.

У столиці температура вночі становитиме -1...-3 °C, вдень підніметься до близько 0 °C.

"Вночі та зранку у Києві можливий рвучкий західний вітер, тому, збираючись на роботу, подбайте про теплий шарф. Удень вітер стихне. Значних опадів у столиці не прогнозується, лише місцями може пройти легкий сніг", – зазначила синоптикиня.

Нагадаємо, ми вже писали, коли очікувати похолодання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!