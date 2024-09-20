Соціальні стандарти планують заморозити на три роки: що це означатиме для пенсіонерів

Кабінет міністрів України запропонував заморозити мінімальні пенсії, зарплати та прожитковий мінімум у проєкті бюджету на 2025 рік. Це може призвести до зниження реального рівня соціальних стандартів на рівень інфляції, яка очікується на рівні 9,5% у наступному році. Такий крок уряду викликаний необхідністю заощадження бюджетних коштів в умовах війни та зростаючих витрат на оборону.

Соціальні стандарти планують залишити без змін на три роки, що може спричинити найбільше падіння рівня життя для найбідніших верств населення. В Україні вже існував досвід заморожування соцстандартів у кризові періоди, але цього разу уряд планує тривалу заморозку, що може значно погіршити ситуацію. Прожитковий мінімум, мінімальні пенсії та зарплати залишаться на рівні 2024 року, пише OBOZ.UA.

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Цей крок, перш за все, вдарить по найбільш вразливих громадянах – тих, хто отримує мінімальні пенсії та зарплати. За даними Світового банку, вже зараз 29% населення України живе за межею бідності, а заморожування соцстандартів може поглибити цю проблему. Це означає, що ще більше українців опиняться у ситуації, коли доходів не вистачатиме навіть на базові потреби, такі як харчування та ліки.

Уряд також прогнозує зростання інфляції до 18,3% протягом 2024-2025 років, а курс національної валюти може знизитися до 45 грн за долар. Це призведе до ще більшого скорочення реальних доходів громадян. Данило Гетманцев, голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, підкреслив, що такі зміни негативно вплинуть на соціально вразливі категорії населення.

Хоча мінімальні пенсії заморозять, уряд обіцяє провести індексацію пенсій у 2025 році, але її розмір поки не визначений. За попередніми прогнозами, індексація може становити до 17%. Однак підвищення стосуватиметься лише базової пенсії, без урахування вікових та інших доплат, що означає, що для багатьох пенсіонерів зростання буде незначним.

Бюджет на 2025 рік ще має пройти обговорення в профільному комітеті Верховної Ради, і народні депутати можуть вносити до нього свої правки. Остаточне рішення щодо соціальних стандартів ще не прийнято, і можливі зміни у фінальному варіанті бюджету.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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