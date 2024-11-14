Створять святковий настрій: три культові різдвяні комедії

Наближення зими приносить особливий настрій, незважаючи на похмуру осінню погоду. Саме час створити затишну атмосферу, загорнутися у теплий плед та переглянути добрі святкові фільми, які допоможуть позбутися втоми та осінньої хандри. Про це пише 24 tv.ua.

"Різдвяні канікули" розповідають історію родини Ґрізволдів, де головний герой Кларк прагне влаштувати найкраще святкування в історії. Його амбітні плани включають 25 000 святкових лампочок на даху та інші грандіозні задуми, які перетворюються на каскад кумедних невдач та абсурдних ситуацій, роблячи це Різдво незабутнім для всієї родини.

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"Реальне кохання" переплітає історії кількох лондонців напередодні Різдва. Фільм демонструє різні грані кохання - від прекрасного до сумного, від очікуваного до несподіваного. Через переплетення доль героїв розкривається, як це почуття змінює життя людей та світ навколо них.

У "Різдві з невдахами" подружжя Лютер і Нора, втомившись від традиційної святкової метушні, вирішують втекти від Різдва на Кариби. Однак їхня спроба уникнути святкування перетворюється на серію неочікуваних пригод, які змушують їх переосмислити цінність родинних традицій та справжній дух свята.

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