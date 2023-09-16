Врятує від застуди: рецепт пряних вітамінних льодяників для дорослих з імбиром
Ці домашні льодяники за рецептом від Shuba зігрівають та полегшують застуду.
Інгредієнти:
Цукор – 120 г
Вода – 40 мл
Оцет 9% – 20 мл
Гвоздика – 2 шт.
Перець чорний, горошок – 8 шт.
Кардамон, зерно – 5 г
Кориця мелена – 5 г
Корінь імбиру свіжий – 10 г
Цукрова пудра – 30 г
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Спосіб приготування:
Подрібніть прянощі у кавомолці. Імбир очистіть і натріть на дрібній терці. Покладіть все у сотейник, додайте цукор, оцет і воду. Варіть на невеликому вогні 15 хвилин, не перемішуючи.
Розлийте гарячу масу у формочки та охолодіть, після чого поставте у холодильник на 20 хвилин.
Готові льодяники посипте цукровою пудрою.
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