Врятує від застуди: рецепт пряних вітамінних льодяників для дорослих з імбиром

Ці домашні льодяники за рецептом від Shuba зігрівають та полегшують застуду.

Інгредієнти:

Цукор – 120 г

Вода – 40 мл

Оцет 9% – 20 мл

Гвоздика – 2 шт.

Перець чорний, горошок – 8 шт.

Кардамон, зерно – 5 г

Кориця мелена – 5 г

Корінь імбиру свіжий – 10 г

Цукрова пудра – 30 г

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Спосіб приготування:

Подрібніть прянощі у кавомолці. Імбир очистіть і натріть на дрібній терці. Покладіть все у сотейник, додайте цукор, оцет і воду. Варіть на невеликому вогні 15 хвилин, не перемішуючи.

Розлийте гарячу масу у формочки та охолодіть, після чого поставте у холодильник на 20 хвилин.

Готові льодяники посипте цукровою пудрою.

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