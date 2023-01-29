Спеції на підвіконні: 10 їстівних рослин, які варто вирощувати на кухні

Зовсім необов'язково бути досвідченою у садівництві господинею, щоб вирощувати на підвіконні ароматні трави. Більшість з них легко доглядати (просто не забувати полити), а деякі, такі як м'ята, настільки живучі, що їм байдуже на випробування господарською забудькуватістю. Навіщо це вам? Ну, по-перше, це гарно. По-друге, свіжовирощені спеції надають вишукані ноти будь-якій страві і вишукано пахнуть, справляючись із завданням освіжувача повітря. Крім того, мікрогороди досі у тренді.

1. Базилік

Посадіть рослину в горщик/ящик для рослин, наповнений родючим ґрунтом, а потім виставте на підвіконня, бажано на південній або західній стороні, оскільки базилік бажає рости під впливом тепла та прямих сонячних променів. Не розраховуйте на довге сумісне проживання з ним – ця трава зберігає їстівну молодість лише кілька тижнів, перш ніж стебла починають грубіти, перетворюючи ніжну пряність на маленькі деревця.

Як використовувати? Просто відривати молоді листочки і додавати до салату капрезе з моцарелою та помідорами або нащипати цілу купку та приготувати домашній песто.

2. М'ята

Ця рослина асоціюється зі свіжістю, що завжди приємно, особливо на кухні або у ванній. М'ята швидко росте і кущиться – тримайте процес під контролем: регулярно прищипуйте верхівку, коли ваш ароматно-освіжаючий вихованець досягне у висоту 20-25 см. Вона любить вологий грунт і помірне освітлення (напівтінь теж підійде), її легко вирощувати і важко винищити. Для кулінарних експериментів пригодяться і стебла, і листя – додавайте їх у чай, розминайте в мохіто, подавайте до баранини, кришіть у десерти та салати.

3. Орегано

Кузина м'яти, пікантна материнка, вона ж орегано, додасть середземноморську ноту до томатного соусу до піци, рагу, маринаду, страви з курки та багато чого ще. Інструкції з вирощування схожі на попередні: не дозволяйте ґрунту висохнути і переконайтеся, що рослина забезпечена світлом. Майте на увазі, що свіже листя орегано ніжніше, ніж сухе, – краще додавати їх наприкінці готування, щоб зберегти аромат.

4. Петрушка

Вибирайте сорт, який більше подобається – кучерява петрушка або італійська з плоским листом. Обидва види вирощуються в глибоких горщиках зі збагаченим грунтом і краще почуваються там, де світліше і частіше заглядають сонячні промені. Якщо зважилися на складний шлях, почавши з насіння, спочатку замочіть їх у теплій воді, щоб проклюнулися паростки.

Читайте також: Хлорофітум: як доглядати за невибагливим, слухняним та швидкорослим улюбленцем

Плоска петрушка краще смакує як спеція, а кучерява відмінно справляється з головною роллю в салатах, але вони взаємозамінні. Спробуйте страву на смак, поступово додаючи спецію, щоб досягти аромату потрібної інтенсивності. Петрушка доповнить безліч рецептів, але якщо ви дійсно хочете похвалитися тим, що у вас виросло, приготуйте салат табулі, де ця пряність грає роль ключового інгредієнта.

5. Цибуля-трибулька

Польова цибуля, трибуля або шнітт-цибуля, як і петрушка, з успіхом використовується в салатах, гарнірах, надає м'яку пікантність омлетам, супам, сендвічам. Перед посівом насіння треба замочити у воді приблизно на добу, а контейнер із перспективним урожаєм розмістити біля вікна з південного боку. Не забувайте про регулярне поливання і подбайте про дренажну систему під ґрунтом. Для кухонних потреб зрізайте стрілки ножицями, не забуваючи залишити принаймні 5 см, щоб цибуля змогла відновити ріст. До речі, трибуля вміє цвісти, нагадуючи в цей чарівний період маленьку хризантему або велику конюшину на довгій стеблині.

6. Кінза

Коріандр (або кінза) в процесі росту створює довге, волокнисте коріння, тому рекомендується висаджувати в горщик/контейнер глибиною не менше 25-30 см з дренажною системою, щоб контролювати кількість води, що надходить. Цій прянощі потрібні вологий ґрунт і сонечко вранці, а вдень, коли воно набирає потужність, бажане непряме світло. Щоб кінза повною мірою розкрила смак і аромат, зачекайте, поки рослина витягнеться хоча б до 15 см – тоді листя не буде гірчити. Що стосується готування, знаючи специфіку та силу цієї прянощі, використовуйте її економно, щоб не загасити смак страви.

7. Рукола

Додається практично в усі салати, залишає гірчично-горіховий післясмак. Рослина любить добре освітлені місця і достатню вологість – бажано поливати через день. Володіє великою кількістю корисних мікроелементів. Ідеальна температура для росту від шістнадцяти до вісімнадцяти градусів тепла.

8. Кресс-салат

Застосовувати потрібно тільки в свіжозірваному вигляді. Відмінна приправа до риби, м'яса, омлетів, супів, ну і звичайно ж до салатів. Кресс-салат кладуть у соуси, підливи, використовують з різними заправками (маслянистими). Не дивлячись на непривабливий вигляд – це джерело корисних мікроелементів, вітамінів В і С. Володіє приємним гірчичним смаком. Вирощується дуже легко і просто – вам навіть не знадобиться ґрунт. Досить на дно контейнера покласти губку, вату, рушник (паперовий). Потрібно тільки стежити, щоб субстрат був завжди вологим, і ні в якому разі, не пересушеним. Зволожені торф'яні таблетки – прекрасна альтернатива.

9. Мікрозелень

Прекрасне підживлення для любителів здорового харчування. У мікрозелені в рази більше корисних елементів, ніж у дорослих рослинах. Проростити насіння елементарно – для цього вам потрібна тільки ємність і вода або вологий субстрат. В будинку, на підвіконні запросто можна посіяти брокколі, сочевицю, буряк, пшеницю, редис, овес, селеру, коріандр і т.д.

10. Эстрагон (Тархун)

Має гострий, пікантний смак, з анісовими нотками. З молодих пагонів часто готують соуси, додають у вигляді приправи до м'яса, роблять напої. Росте дуже швидко, любить сонце – чим більше світла, тим сильніше аромат. Листя рослини можна сушити, але застосовувати в їжу слід в невеликих кількостях (запах занадто різкий).

Поради щодо вирощування трав у квартирі

Ваш міні-город потребує найбільш сонячного місця в квартирі (наприклад, біля вікна, що виходить на південну сторону), оскільки як більшість трав люблять ніжитися під теплими променями. Якщо доступ природного світла обмежений, інвестуйте у спеціальні світлодіодні лампи для росту рослин.

Використовуйте горщики/ящики із гарною дренажною системою. Якщо вам дуже подобаються гарні кашпо без дірок на дні, висадіть розсаду в менший дренажний контейнер, а потім помістіть в декоративний горщик.

Висаджуйте різні трави в окремі горщики, щоб легше доглядати, тому що у кожної свої потреби в поливі та сонячному світлі.

Не перестарайтеся з добривами, це може вплинути на смакові якості трав – не на краще.

Нагадаємо, UAportal розповів про топ-5 корисних кімнатних рослин для дитячої кімнати. Вони очищують повітря, збирають пил та додають яскравих барв в інтер'єр.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!