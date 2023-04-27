Спецпризначенці з дрона 'утилізували' окупантів у сховку (відео)

Українські військові продовжують знищувати окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, для цього використовують безпілотники.

Напередодні бійці спецпідрозділу "Вихор" скинули боєприпас у сховок з двома окупантами. Відео опублікували на каналі підрозділу у Telegram.

"Обережно, працює спецпідрозділ "Вихор". У чому полягає наша робота? Завдяки дронам ми знаходимо окопи, де ховається русня, і вітаємо їх пекельними подарунками. Як кажуть: їх складно знайти, але приємно знищувати", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператор БПЛА виявив ворогів у сховку та скинув туди гранату. Окрім цього бійці оприлюднили світлину, на якій вказали низку точок, де були знищені окупанти.

Точний час та місце ліквідації ворога не повідомляється з міркувань безпеки.

Днями українські військові з 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ліквідували дві одиниці ворожої техніки. Було знищено армійську вантажівку Урал та бойову машину піхоти (БМП-2) російських загарбників.

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