Спецпризначенці СБУ знищили 10 танків, 4 системи ППО та 25 БПЛА окупантів (відео)

Спецпризначенці СБУ організували для окупантів справжню "дорогу гніву", перетворивши їхні дії на українській землі у смертельні пастки. Завдяки високоточним ударам бійці Центру спеціальних операцій "А" успішно знищують ворогів разом із їхньою технікою.

За останній тиждень воїни СБУ ліквідували значну кількість техніки та особового складу противника. Зокрема, було знищено 10 танків, 33 броньовані бойові машини, 18 артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню, а також 4 системи ППО та одну систему радіоелектронної боротьби.

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Знищення техніки армії рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/SBUkr Знищення техніки армії рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/SBUkr

Знищення техніки армії рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/SBUkr Знищення техніки армії рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/SBUkr

Знищення техніки армії рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/SBUkr Знищення техніки армії рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/SBUkr

Знищення техніки армії рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/SBUkr Знищення техніки армії рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/SBUkr

Знищення техніки армії рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/SBUkr Знищення техніки армії рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/SBUkr

Знищення техніки армії рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/SBUkr Знищення техніки армії рф. Джерело: Скриншот з відео t.me/SBUkr

Крім цього, було знищено 219 одиниць автотранспорту, 25 безпілотних літальних апаратів і 22 антени зв'язку. Окупанти втратили також 148 фортифікаційних споруд і вогневих позицій, а також два склади з боєприпасами.

Серед втрат ворога – 176 ліквідованих окупантів, що стало черговим ударом по військовій силі противника. Спецоперації СБУ продовжують приносити значні результати на шляху до визволення української землі.

Нагадаємо, що нещодавно українські сили оборони були змушені залишити Вугледар через загрозу оточення. російські окупанти зосередили значні сили для прориву української оборони, що створило критичну ситуацію для наших захисників.

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