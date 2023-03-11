Спецпризначенці СБУ підірвали російський танк разом з екіпажем за допомогою дрона-камікадзе (відео)

На одному з напрямків фронту українські аеророзвідники помітили ворожий танк, що рухався до позицій наших бійців. Воєнну техніку росіян було ліквідовано разом з екіпажем.

Як повідомили у пресслужбі Служби безпеки України, коли спецпризначенці помітили з безпілотника ворожий танк, вони направили на нього дрон-камікадзе. росіяни намагалися втекти від удару, проте їм не вдалося.

Читайте також: Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по російських позиціях

"Український FPV-дрон vs російський танк. Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ знищили дроном-камікадзе ще один танк окупантів.Росіяни намагалися утекти, але їм не дуже вдалося", – прокоментували кадри ліквідації ворога в СБУ.

Нагадаємо, що 8-й окремий гірсько-штурмовий батальйон показав снайперське влучання в окоп росіян. Артилерія працювала спільно з аеророзвідкою та зафіксувала все на камеру.

Спецпризначенці Служби безпеки України знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепек". Для цього бійці Центру спецоперацій "А" використали FPV-дрон.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!