Спецпризначенці ювелірно влучили дронами-камікадзе в російські БМП і БТР (відео)

Спецпризначенці Служби безпеки України знищили російську військову техніку дронами-камікадзе. Зокрема, бійцям вдалося поцілити БТР та БМП окупантів.

У першому випадку БТР повертався з позицій разом з піхотою. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Зазначається, що у двигун військової техніки прилетів один з FPV-дронів з кумулятивними зарядами. Після вибуху бронемашина залишилася догорати із залишками особового складу окупантів.

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"Така ж доля спіткала і російську БМП, яка також здійснювала переміщення піхоти. Результат – пряме влучання дрона-камікадзе і оновлення щоденного списку знищеної ворожої техніки. Працюємо далі до повної перемоги", – йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити кадри з камери дронів-камікадзе, які після виявлення цілі йдуть на удар.

Точний час та місце знищення ворожої техніки не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, спецпризначенці СБУ за одну ніч "мінуснули" десять російських танків та один бронетранспортер.

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