Спецпризначенці ювелірно знищили понад 20 одиниць техніки окупантів (відео)
Військові контррозвідники Служби безпеки України беруть участь у боях на різних ділянках фронту. Менш ніж за тиждень спецпризначенці знищили 21 одиницю техніки окупантів.
Для цього використовували ударні дрони. Відео оприлюднили у пресслужбі СБУ у Telegram.
"Наші спеціалізовані контрнаступи звільняють українську землю пліч-о-пліч із бойовими побратимами з ЗСУ", – йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що спецпризначенцям вдалося ліквідувати:
- 11 танків;
- 2 САУ;
- 2 БМП;
- 2 МТЛБ;
- один броньовик;
- 3 одиниці автомобільної техніки.
На відео можна побачити, як бійці СБУ скеровують дрони-камікадзе точно у військову техніку окупантів. На наступних кадрах показані наслідки влучання БПЛА.
Нагадаємо, Залужний показав, як воїни зі 128-ї бригади звільняли П'ятихатки від ворога.
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