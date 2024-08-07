Спецоперація ГУР на Тендрівській косі: знищено особовий склад, техніка та фортифікації окупантів (відео)

6 серпня 2024 року воїни підрозділу активних дій "Артан" та Морського центру ГУР МО України успішно здійснили наліт на Тендрівську косу. Вночі десантна група висадилась на Тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян.

Про це йдеться у повідомленні ГУР МО.

Окупанти зазнали втрат серед особового складу. Спецпризначенці втрат не понесли.

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"Це не перший успішний активний захід спецпризначенців ГУР на окупованій росіянами Тендрівській косі. Відповідні дії – лише частина масштабного плану Сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває", – зазначили у розвідці.

Довідково: Тендрівська коса – це вузький острів завдовжки близько 65 км та завширшки до 1,8 км. Коса розташована у північній частині Чорного моря, поблизу тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, у неділю, 4 серпня, у населеному пункті Мирне Кальміуського району Маріуполя загорілася військова база окупантів.

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