Спецпідрозділ Kraken показав знищення ворожої вежі спостереження на території рф (відео)

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони Kraken показав знищення автономної вежі спостереження. Вона була розташована у Брянській області на росії.

Відповідне відео опублікували на Telegram-каналі Kraken. Йдеться про вежу "Гренадер".

Зазначається, що бійці спецпідрозділи вразили вежу за допомогою ударного безпілотника. На відео можна побачити, що ціль, розташовану на прикордонні Брянщини, знищили з другої спроби.

Читайте також: Російський Добровольчий Корпус взяв відповідальність за події у Брянській області

"Силами розвідки спецпідрозділу "KRAKEN" за допомогою дрона-камікадзе знищено автономну вежу спостереження "Гренадер" у Брянській області", – йдеться у повідомленні.

На відео відреагували російські блогери, які стверджують, що це сталося перед екстреною ситуацією в Брянській області 2 березня.

Нагадаємо, 2 березня російські ЗМІ повідомили про збройну провокацію у Брянській області, звинувативши у цьому Україну. Проте, як з'ясувалося, до цієї події були самі росіяни.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!