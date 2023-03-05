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Війна в Україні

Спецпідрозділ Kraken показав знищення ворожої вежі спостереження на території рф (відео)

Максим Карпенко

Спецпідрозділ Kraken показав знищення ворожої вежі спостереження на території рф (відео)

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони Kraken показав знищення автономної вежі спостереження. Вона була розташована у Брянській області на росії.

Відповідне відео опублікували на Telegram-каналі Kraken. Йдеться про вежу "Гренадер".

Зазначається, що бійці спецпідрозділи вразили вежу за допомогою ударного безпілотника. На відео можна побачити, що ціль, розташовану на прикордонні Брянщини, знищили з другої спроби.

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"Силами розвідки спецпідрозділу "KRAKEN" за допомогою дрона-камікадзе знищено автономну вежу спостереження "Гренадер" у Брянській області", – йдеться у повідомленні.

На відео відреагували російські блогери, які стверджують, що це сталося перед екстреною ситуацією в Брянській області 2 березня.

Нагадаємо, 2 березня російські ЗМІ повідомили про збройну провокацію у Брянській області, звинувативши у цьому Україну. Проте, як з'ясувалося, до цієї події були самі росіяни.

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