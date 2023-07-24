Спорт для лінивих: як тримати своє тіло в тонусі, коли немає бажання йти до спортзалу

В сучасному світі нерідко буває недостатньо часу на повноцінні заняття спортом, проте фізична активність має велике значення для загального самопочуття та здоров'я всього організму. Тому варто впроваджувати невеликі фізичні зусилля у повсякденне життя. Ми мідкажемо вам, як зробити спорт частиною вашого життя.

Під час перегляду телевізора варто сідати на підлогу. Це дозволить розтягнутися, покращить поставу та збільшить активність м'язів. Ви можете спробувати витягнути ноги вперед, сісти в позу лотоса, постояти на колінах або навіть злегка поприсідати.

Ще одним ефективним способом зміцнення м'язів є ходити по сходах якомога частіше. Регулярні підйоми вгору сприятимуть зміцненню литкових м'язів і підколінних сухожиль, а також позитивно позначаться на дихальній системі.

Після душу варто використовувати рушник для підтримки постави і форми плечей. Піднімайте рушник перед собою та повільно піднімайте його над головою, а потім опустіть за спину і легенько потупайте ним по потилиці, перш ніж повернутися в початкове положення.

Спробуйте стояти на одній нозі, коли чистите зуби. Вчені з Гамбурзького університету доводять, що така координація тренує мозок і покращує його нейропластичність. Для більшої складності можете заплющити очі, а для зміцнення м'язів спробуйте згинати ногу в легкому присіданні.

Працюйте над своєю поставою, уявляючи, що ваша голова тримається на невидимій нитці, яка підтягує вас вгору. Піднімайте плечі, відводьте їх назад, а грудну клітку тримайте трохи піднятою, щоб сидіти і стояти прямо.

Не забувайте розім'ятися, покручуючи коліна та стопи. Після тривалого сидіння, особливо біля 90 хвилин, кровообіг у ногах може зменшитися. Тому обертайте коліна та стопи, щоб покращити кровообіг.

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Для розтягування стегон, стійте обличчям до стіни і торкніться однією ногою та коліном. Зробіть великий крок назад іншою ногою, відіпріться тілом від стіни, а плечі трохи поставте позаду стегон, щоб відчути розтяжку. Чим далі ви поставите стопу, тим глибше буде розтягування.

Під час телефонних розмов спробуйте ходити кімнатою або вийти на вулицю, якщо погода дозволяє. Дослідження показують, що рух позитивно впливає на сприйняття мозком інформації, що надходить під час розмови.

Ці прості вправи допоможуть вам підтримувати фізичну активність у повсякденному житті, покращити поставу та зберігати загальне здоров'я організму.

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