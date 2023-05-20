Заховайте волосся за ікону, щоб оминула біда: цікаві народні прикмети українців про зовнішність

Чому дівчатам не можна розчесуватися на людях - чому не можна викидати волосся та як мати міцні зуби - народні повір'я та забобони

Українці мають низку цікавих та дивних забобон. Наприклад, дівчині краще не заплітатися на людях, бо може не вийти заміж.

У TikTok-каналі "Коріння: культурні традиції" розповіли про основні повір'я та заборони, пов'язані із зовнішністю. Деякі з них ви точно чули.

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1. У кого на переніссі брови сходяться, той буде нещасливий, або навпаки – щасливий.

2. Людина, яка жодного разу у житті не стриглася, вредна.

3. Обстрижену чуприну не годиться викидати на смітник, бо її заберуть жаби на кубло або птиця понесе у своє гніздо. Тоді у люди виникне тривалий головний біль.

4. Дівчатам не можна на людях заплітатися, бо свати не прийдуть.

5. Наступний забобон дуже актуальний сьогодні. Якщо сховати чуприну обстриженого хлопця, якого беруть у солдати, в ікону або за ікону, то цей хлопець повернеться додому живий та здоровий, омине його всяка біда.

6. Якщо задзвенить у якомусь вусі і вгадають в якому саме, то здійсниться задумане.

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7. Через голову нічого не можна подавати, бо голова буде паморочитися.

8. Якщо випадають зуби, то щоб міцні росли треба взяти зуба, закинути на піч і сказати: "Мишко, мишко, на тобі костяного зуба, а мені дай залізного.

9. Якщо ліве око свербить, радіти будете.

10. Чому не можна матиляти ногами за столом? Як будете обідати, то вкрай заборонено махати ногами, то на ногах махається нечиста сила. А ще тому, що покусають собаки.

11. Якщо хтось прищемить ногу дверима, то це ознака, що прийдуть гості.

12. Коли спіткнешся на праву ногу, то буде вдача. Якщо на ліву – навпаки.

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13. Коли свербить п'ята, будете вирушати в дорогу.

14. Не наступайте у чужі сліди, бо голова болітиме.

15. Якщо свербить права долоня, зустрінете друга, а ліва – рахуватимете гроші.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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