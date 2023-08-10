Зрізані квіти стоятимуть довше: що додати у воду

Декоративні букети завжди викликають захоплення своєю красою та ароматом. Але чи знали ви, що їх довге життя у вазі залежить від деяких секретів догляду?

У "Добрих новинах" розповіли про найдієвіші поради, які збережуть квіткову свіжість та радуватимуть своєю красою якнайдовше.

Радять почати з найпростішого: вода в вазі має бути завжди свіжою та прохолодною. Варто використовувати чисту та фільтровану воду, щоб уникнути накопичення тяжких солей і забруднень. Обов'язково підтримуйте рівень води, оскільки сухі стебла можуть швидше в'янути.

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Ще один важливий крок – регулярне зрізання стебел. Використовуйте гострі та якісні ножиці для стебел, щоб уникнути розривів. Ця проста процедура не дозволить утворюватись мікробам та бактеріям у воді, які можуть призвести до погіршення стану букету.

Ще одним секретом довговічності є обприскування листя квітів водою з пульверизатора. Це забезпечить правильний рівень вологості і позитивно позначиться на стані листя.

Крім цього, для подовження життя деяких квітів можна використовувати невелику кількість цукру. Половина чайної ложки цукру на вазон класичного розміру допоможе зберегти свіжість троянд, тюльпанів, гвоздик, бузків, запашного горошку та фрезій.

Зберігаючи увагу до деталей та дотримуючись цих простих порад, ви зможете насолоджуватись красою та ароматом своїх улюблених квітів у вазі набагато довше.

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