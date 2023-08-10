Срезанные цветы будут стоять дольше: что добавить в воду

Декоративные букеты всегда вызывают восхищение своей красотой и ароматом. Но знали ли вы, что их долгая жизнь в вазе зависит от некоторых секретов ухода?

В "Добрих новинах" рассказали о самых действенных советах, которые сохранят цветочную свежесть и будут радовать своей красотой как можно дольше.

Советуют начать с самого простого: вода в вазе должна быть всегда свежая и прохладная. Следует использовать чистую и фильтрованную воду во избежание накопления тяжелых солей и загрязнений. Обязательно поддерживайте уровень воды, поскольку сухие стебли могут быстрее увядать.

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Еще один важный шаг – регулярная срезка стеблей. Используйте острые и качественные ножницы для стеблей во избежание разрывов. Эта простая процедура не позволит образовываться микробам и бактериям в воде, которые могут привести к ухудшению состояния букета.

Еще одним секретом долговечности является опрыскивание листьев цветов водой из пульверизатора. Это обеспечит правильный уровень влажности и положительно отразится на состоянии листьев.

Кроме того, для продления жизни некоторых цветов можно использовать небольшое количество сахара. Половина чайной ложки сахара на вазон классического размера поможет сохранить свежесть роз, тюльпанов, гвоздик, сирени, душистого горошка и фрезий.

Сохраняя внимание к деталям и следуя этим простым советам, вы сможете наслаждаться красотой и ароматом любимых цветов в весе гораздо дольше.

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