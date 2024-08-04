Строки військової служби для мобілізованих та контрактників під час війни: що каже закон

Законодавство України чітко регламентує тривалість військової служби для різних категорій громадян. Однак, особливий період, пов’язаний з воєнними діями, вносить певні корективи.

Для солдатів, матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, встановлено максимальний строк служби до 18 місяців. Для тих, хто на момент призову має ступінь магістра, цей строк скорочений до 12 місяців, повідомляє видання "Новини Pro".

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Строки військової служби в Україні регламентуються законом і залежать від категорії військовослужбовців. Для солдатів, матросів, сержантів і старшин строкової служби у Збройних Силах встановлено до 18 місяців, а для тих, хто має ступінь магістра – до 12 місяців. Контрактна служба для рядового складу триває 3 роки, для сержантів і старшин – від 3 до 5 років, а для курсантів – час навчання.

Для офіцерського складу строки служби залежать від спеціальності: льотний склад авіації – 10 років, інші спеціальності – 5 років, а для офіцерів запасу – від 2 до 5 років. Під час воєнного стану строки служби для контрактників та мобілізованих військовослужбовців можуть продовжуватися до оголошення демобілізації або завершення особливого періоду, щоб забезпечити обороноздатність країни.

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