ССО відбили штурм військових армії КНДР на Курщині

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно відбили атаку північнокорейських військових у Курській області РФ, ліквідувавши 17 солдатів КНДР.

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За повідомленням, бій тривав з ранку до пізньої ночі, при цьому "рейнджери" 6-го полку ССО проявили високий рівень майстерності та стійкості. Вже під ранок група зачистки зіткнулася з єдиним уцілілим північнокорейським бійцем, який спробував організувати пастку. Про це повідомляє пресслужба ССО.

Ворог намагався обдурити українських військових і підірватися разом із ними за допомогою гранати. Однак воїни ССО вчасно виявили небезпеку та швидко залишили небезпечну зону. В результаті вибуху північнокорейський боєць загинув, а українські бійці залишилися неушкодженими.

Нагадаємо, 300 військових армії КНДР загинули, тисячі поранених на Курщині.

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