ССО отразили штурм военных армии КНДР в Курщине

Бойцы Сил специальных операций ВСУ успешно отразили атаку северокорейских военных в Курской области РФ, ликвидировав 17 солдат КНДР.

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По сообщению, сражение длилось с утра до поздней ночи, при этом "рейнджеры" 6-го полка ССО проявили высокий уровень мастерства и устойчивости. Уже к утру группа зачистки столкнулась с единственным уцелевшим северокорейским бойцом, который попытался организовать ловушку. Об этом сообщает пресс-служба ССО.

Враг пытался обмануть украинских военных и подорваться вместе с ними с помощью гранаты. Однако воины ССО вовремя обнаружили опасность и быстро покинули опасную зону. В результате взрыва северокорейский боец погиб, а украинские бойцы остались невредимыми.

Напомним, 300 военных армии КНДР погибли, тысячи раненых в Курщине.

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