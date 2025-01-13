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Війна в Україні

ССО відбили штурм військових армії КНДР на Курщині

Ціхоцька Марія

ССО відбили штурм військових армії КНДР на Курщині
ССО відбили штурм військових армії КНДР на Курщині

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно відбили атаку північнокорейських військових у Курській області РФ, ліквідувавши 17 солдатів КНДР.

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За повідомленням, бій тривав з ранку до пізньої ночі, при цьому "рейнджери" 6-го полку ССО проявили високий рівень майстерності та стійкості. Вже під ранок група зачистки зіткнулася з єдиним уцілілим північнокорейським бійцем, який спробував організувати пастку. Про це повідомляє пресслужба ССО.

Ворог намагався обдурити українських військових і підірватися разом із ними за допомогою гранати. Однак воїни ССО вчасно виявили небезпеку та швидко залишили небезпечну зону. В результаті вибуху північнокорейський боєць загинув, а українські бійці залишилися неушкодженими.

Нагадаємо, 300 військових армії КНДР загинули, тисячі поранених на Курщині.

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Війна в Україні