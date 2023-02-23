Стало відомо, чого чекати від масштабної перевірки пенсіонерів в Україні

В Україні у 2023 році проведуть масштабну перевірку пенсіонерів. Йдеться про верифікацію пенсій та інших соцвиплат.

Перевірка відбувається у три етапи: під час подання документів на оформлення допомоги, під час отримання допомоги та протягом трьох років після того, як вам перестали платити. Про це пише OBOZREVATEL.

Зазначається, що органи соцзахисту зобов'язані перевірити документи, які пенсіонери надали під час оформлення виплат. Згодом Мінфін в автоматичному режимі стежитиме, чи не з'явилася в реєстрах додаткова інформація про особу.

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Уточнюється, що інформацію зберігатимуть ще три роки після того, як громадяни перестали отримувати допомогу.

Втім, навіть якщо Мінфін виявить порушення, він може лише передати інформацію Мінсоцполітики. Саме профільне міністерство перевіряє ще раз дані і ухвалює рішення, забирати виплату чи ні.

Якщо виявилося, що особа незаконно отримувала гроші, її попросять повернути їх у бюджет. І якщо відмовитись, управління соцзахисту подасть до суду.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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