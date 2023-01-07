Стало відомо, чи вистачить Україні газу до кінця опалювального сезону

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, чи витачить країні запасів газу для проходження опалювального сезону 2022-2023 років. За його словами, держава розпочала цей опалювальний сезон із достатнім запасом блакитного палива.

Шмигаль зазначив, що енергосистема України зараз працює стабільно, ремонтні тривають, аварійних відключень майже немає. Про це інформує Урядовий портал.

Уточнюється, що у підземних газових сховищах наразі є 11,7 млрд кубів газу. На складах – 1,2 млн тонн вугілля.

Також прем'єр-міністр вказв, що є гроші й допомога партнерів, аби додатково закупити необхідні ресурси.

"Через 2,5 місяці після початку опалювального сезону можемо сказати, що поки успішно долаємо виклики зими. Зробимо все, аби так залишалось і надалі", – додав Шмигаль.

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