Стало відомо, коли червоні магнітні бурі припинять лупити по Землі

У п'ятницю, 20 вересня триває магнітна буря силою у сім балів. Геомагнітний шторм червоного рівня небезпечності, що триває від 10 вересня, має закінчитися вже завтра, у неділю.

За даними сервісу Meteoagent, 21 вересня сила шторму спаде до 3 балів, а від 22 по 25 вересня потужні магнітні бурі не очікуються. Попередньо, шторми знову посиляться з 26 по 30 вересня. Варто зауважити, що графік магнітних бур змінюється що три години, тому це лише попередній прогноз.

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Магнітні бурі сьогодні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнітні бурі сьогодні. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнітні бурі: що це таке?

Магнітна буря — це різка зміна магнітного поля Землі, яка виникає через сонячні спалахи або викиди корональної маси Сонця. Під час цих подій сонячна плазма досягає нашої планети та впливає на її магнітосферу, що викликає порушення в навколишньому середовищі.

Чому виникають магнітні бурі?

Магнітні бурі виникають в результаті активності на Сонці, зокрема через сонячні спалахи або викиди плазми, що спрямовані до Землі. Коли ці частинки досягають магнітного поля планети, вони взаємодіють з ним, викликаючи коливання та порушення в магнітосфері.

Ознаки впливу магнітних бур на людину:

Головний біль і мігрень.

Підвищена втомлюваність і слабкість.

Порушення сну та безсоння.

Погіршення настрою, тривога або дратівливість.

Підвищення артеріального тиску.

Погіршення концентрації та уваги.

Як захиститися від магнітних бур?

Пити достатньо води, уникати вживання алкоголю та кофеїну.

Забезпечити достатній відпочинок і сон.

Приймати адаптогенні засоби (після консультації з лікарем).

Вживати продукти, багаті на вітаміни та антиоксиданти.

Мінімізувати стрес і фізичне навантаження під час активних магнітних бур.

Нагадаємо, ми писали, що науковці з'ясували, що масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

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