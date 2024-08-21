Стало відомо, коли пенсіонери отримають одноразову виплату до Дня Незалежності

Пенсійний фонд України інформує, що понад 471 тисяча українських пенсіонерів отримають додаткову грошову допомогу до Дня Незалежності. Виплата здійснюватиметься разом із черговою пенсією у серпні поточного року.

Як зазначається у повідомленні ПФУ, таке рішення було ухвалено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 року № 1396 "Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах". Цей документ детально регламентує порядок виплати одноразової грошової допомоги.

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Хто може розраховувати на додаткову виплату:

Пенсіонери, які відповідають критеріям, встановленим законодавством.Військовослужбовці та інші особи, які належать до ветеранів війни, за умови подання відповідних документів.

Громадяни, які не є пенсіонерами та не проходять службу, за умови звернення до органів Пенсійного фонду України та надання необхідних документів.

Як отримати виплату:

Пенсіонери: Виплата здійснюється автоматично разом із пенсією у серпні.

Військовослужбовці та ветерани: Виплата здійснюється на підставі поданих заявок на рахунки військових частин, установ або організацій.

Інші категорії громадян: Необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду України з відповідною заявою та документами, що підтверджують право на виплату.

Подати заяву на отримання разової грошової допомоги можна до 1 жовтня 2024 року.

Для отримання більш детальної інформації про порядок та умови отримання виплати, громадянам рекомендується звертатися до територіальних органів Пенсійного фонду України.

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