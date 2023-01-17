Стало відомо, кому з пенсіонерів можуть підняти виплати на 1500 гривень у 2023 році

Попри війну в Україні, Кабінет міністрів має намір провести чергову індексацію пенсійних виплат. У 2023 році вона запланована на березень.

Деякі пенсіонери можуть розраховувати на підвищення виплат розміром 1500 гривень. Це залежатиме від того, як саме буде проведена індексація, пише Обозрєватєль.

Зазначається, що індексацію пенсій у березні 2023 року мають проводити у розмірі 24%. Згідно з формулою, це – сума половини зростання рівня зарплати за минулі три роки та половина рівня інфляції.

Уточнюється, що точний розмір підвищення пенсійних виплат з 1 березня 2023 року стане відомим вже у лютому.

Втім, додаткові кошти навряд торкнуться громадян, які мали невеликі зарплати чи накопичили маленький стаж. Також під час індексації підвищується лише розрахунковий розмір виплати, тобто всі можливі надбавки не враховуються.

Зазначимо, що в Україні існує декілька видів пенсій: за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника. У результаті, людині, яка має право на декілька видів пенсій, призначається один із них за її вибором.

Раніше стало відомо, що пенсіонери, що не мають страхового стажу, можуть отримати державну допомогу.

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