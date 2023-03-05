Стало відомо, хто з пенсіонерів має право на 20% доплати до виплат

В Україні низка громадян має право отримати надбавки до пенсії. Додаткові виплати відрізняються за обсягом та причиною призначення.

Згідно із законодавством, пенсіонери, які мешкають у гірських населених пунктах мають право отримати доплати в обсязі 20%. Про це повідомляє "На пенсії".

Зазначається, що у Закарпатській області, за даними місцевого обласного Пенсійного фонду, із 250 тисяч пенсіонерів понад 50 тисяч проживають у гірській місцевості та отримують доплату до пенсії.

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Водночас таку доплату можуть оформити не лише постійні мешканці таких населених пунктів, але й громадяни, які були вимушені переїздити через війну.

Для цього ВПО потрібно набути статусу мешканця території гірського населеного пункту та отримати відповідне посвідчення. Пенсіонерам необхідно звернутися до органів місцевої влади або ЦНАПу.

Надбавку можна отримати не лише до державних пенсій, але також стипендій та всіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що деякі українці можуть вийти на пенсію достроково. Таких категорій декілька.

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