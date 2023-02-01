Стало відомо, хто з українців найбільше постраждає від пенсійної реформи

Влада України планують запустити накопичувальну пенсійну реформу. Згідно з прогнозами, це має дозволити значно збільшити розмір пенсійних виплат для громадян.

Втім, експерти попереджають, що є категорії населення, які можуть постраждати від такої реформи. Таку думку висловила членкиня наглядової ради Української ради бізнесу (УСБ), виконавча директорка Української асоціації прямого продажу Надія Бедричук, пише "На пенсії".

За її словами, під час запровадження другого рівня накопичувальної системи найбільше постраждають люди середнього віку.

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“Головний тягар нової системи ляже на плечі українців, яким сьогодні виповнилося 40-45 років", – зазначила вона.

На думку Бедричук, саме ці українці несуть подвійні зобов’язання. Зокрема, вони мають утримувати батьків-пенсіонерів паралельно з власними дітьми, а таким чином їм доведеться ще й відкладати собі на пенсію.

Нагадаємо, що деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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