Стало відомо, на скільки українцям продовжили безкоштовний роумінг в Європі

Українцям у Європі продовжили безкоштовний роумінг. Мобільні оператори Євросоюзу та України продовжили угоду на пів року.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що приєднання України до єдиного роумінгового простору ЄС на постійній основі станеться вже незабаром. Про це повідомили у пресслужбі НКЕК (Національної комісії у питаннях електронних комунікацій).

Зазначається, що угоду підписали двадцять європейських операторів та сім українських, зокрема:

Kyivstar;

Vodafone Ukraine;

lifecell;

Укртелеком;

Data Group;

Vega Telecom Group;

3Mob.

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"Реалізація попередньої Спільної заяви дала змогу українським операторам пропонувати своїм абонентам доступні послуги роумінгу щонайменше у 25 державах-членах ЄС, і навіть охопити країни, які не входять в ЄС", – зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, раніше Uaportal розповідав, які з країн продовжують приймати громадян з України та виплачують грошову допомогу якнайбільше.

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