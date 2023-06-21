Станете бідними: Де не можна тримати гроші

У яких місцях не можна тримати гроші, щоб не збідніти

Багато людей мріють про матеріальне збагачення і шукають шляхи досягнення цієї мети. Деякі з них працюють наполегливо, інші сподіваються на свій талант. Проте, варто також враховувати народну мудрість, оскільки наші предки знали, як уникнути того, щоб гроші "втекли" з дому.

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Згідно з переказами, в певних місцях не слід зберігати не лише великі купюри, але й навіть монети. Ось деякі з таких місць:

Скляні банки: Ця звичка може завдати шкоди сімейному бюджету. У таких контейнерах гроші будуть зім'яті і безладні, але гроші вимагають порядку. Хаотичне зберігання може привести до негативної енергетики. Крім того, скло не дозволяє повітрю потрапляти до банкнот, що може зупинити потік грошей і призвести до фінансового застою. Біля дверей: Наші предки стверджували, що зберігання грошей біля вхідних дверей є недоброю ідеєю. У такому місці гроші постійно витікають з оселі і привертають негативну енергію до членів сім'ї. Грошам не подобаються прохідні місця, де вони лежать на виду. Поряд із ліжком чи під матрацом: Таке зберігання може спричинити брак грошей, оскільки банкноти "відпочиватимуть" замість "працювати" на благо власників. Краще тримати заощадження якнайдалі від спальні, щоб не зупиняти грошовий потік. У книжці: Це не найкраще місце для зберігання грошей, але якщо ви все ж хочете сховати банкноти там, варто обрати позитивну книгу. Наприклад, книга з позитивним сюжетом про королів, багатство чи успіх. Деякі вірування говорять, що зберігання грошей у драматичних книжках може спричинити фінансові втрати. В тісноті: Не слід тримати гроші скрученими у трубочку або стягнутими гумкою, оскільки вони потребують простору. Поряд із вікнами: Постійний протяг може "видувати" позитивну енергію, пов'язану з грошима, тому це може спричинити проблеми з фінансами в родині. У пластикових контейнерах: Пластик вважається матеріалом, що приваблює бідність, тому його використання для зберігання грошей може привести до безгрошів'я. Якщо ви хочете забезпечити неперервний потік грошей, краще тримати купюри в якісній скарбничці. Під скатертиною на столі: Згідно з народною мудрістю, стіл не є найкращим місцем для зберігання грошей. Навіть наші предки намагалися уникати кладення банкнот на стільницю, щоб не залучати неприємностей.

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