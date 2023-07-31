Станете бідними: Чому не можна залишати вікна відчиненими коли йдете з дому

Чому не можна залишати відкриті вікна, коли з дому всі пішли.

Існує кілька знаків, які можуть служити сигналами про небезпеку в вашому будинку. Такі погані прикмети варто враховувати і приділяти їм увагу, щоб бути готовими до можливих неприємностей.

УНІАН розглянув деякі з цих знаків та розповів, як вберегтися від наслідків цих прикмет.

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Погані прикмети в домі чи квартирі

Раптове з'явлення комах, таких як таргани, мурахи або клопи, може бути попередженням про можливі проблеми зі здоров'ям кого-небудь із мешканців.

Зупинений годинник може бути попередженням про труднощі з грошима, або настінний годинник, який зупинився, може свідчити про проблеми зі здоров'ям.

Порвана або впала штора може передвіщати можливі суперечки з сусідами.

Засохла рослина в кімнаті може бути зв'язана зі збільшенням невдач і неприємностей.

Розбите або тріснуте дзеркало може символізувати хвороби, погіршення самопочуття та проблеми у особистому житті.

Лампочка, яка згасла майже після покупки, за забобонами, може спричинити сварки між чоловіком та дружиною.

Забобони, пов'язані із певними діями на кухні

Розбита тарілка або чашка може символізувати небезпеку або неприємності. Необхідно бути обережними з уламками і уникати взаємодії з ними руками.

Якщо столовий прибор тріснув у руках, забобони стверджують, що це може свідчити про негативні думки або плани щодо господарів будинку.

Якщо ніж чи виделка випадково впали під час сервірування столу, за забобонами, він може привернути гостей.

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Позичення солі комусь може бути пов'язано із втратою власного щастя та удачі.

Залишання ножа у хлібі після нарізання може призвести до негативних наслідків, забобони пов'язують цю дію з голодом і нещастям.

Скидання хлібних крихт зі столу рукою також може бути пов'язано зі збільшенням бідності.

Хороші прикмети, пов'язані зі столовими приладами

Згідно з однією з прикмет, якщо покласти в каструлю дві ложки, а вони схрестилися, то незабаром можете вийти заміж.

Випадково схрещені ножі під час сервірування столу можуть обіцяти вам подорож.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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