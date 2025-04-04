Ставки вниз, крипта вгору: що відбувається з цифровими грошима і чому це важливо

Інвестори з усього світу уважно стежать за сигналами Федеральної резервної системи США, яка, за прогнозами, у 2025 році може чотири рази знизити ключову ставку — по 0,25% у червні, липні, вересні та грудні. Для ринку криптовалют це не просто новина. Це — реальний фактор, здатний змінити потоки капіталу й підштовхнути нову хвилю активності. Такий фон створює умови, коли цифрові активи знову виходять на перший план.

Зниження ставок зазвичай послаблює долар і робить традиційні інвестиційні інструменти менш прибутковими. У відповідь інвестори шукають більш перспективні активи, часто звертаючи увагу саме на криптовалюти. BTC, ETH, XRP та інші токени виглядають привабливо у середовищі дешевих грошей. У п’ятницю вранці після періоду волатильності біткойн стабілізувався вище $83 100, ефір повернувся до $1 800, а XRP, SOL і ADA зросли на понад 2%.

Різкі коливання цін відбулися після заяви Дональда Трампа, який оголосив про введення 10% тарифу на весь імпорт. Напередодні виступу інвестори масово переказували криптовалюту на біржі: на Coinbase зросли депозити біткойна від великих гравців, а загалом було зафіксовано транзакції на 2500 BTC за один блок. Ethereum досяг піку у 80 000 монет на годину, а перекази XRP на Binance стрибнули до 130 мільйонів токенів за годину — порівняно з менш ніж 10 мільйонами напередодні.

На тлі зростаючої економічної напруги трейдери почали закривати довгі позиції, фіксуючи прибуток, що, за словами CryptoQuant, свідчить про зниження попиту на біткойн та ефір у ф’ючерсних контрактах. Такі дії сигналізують про певну настороженість серед інвесторів, однак загальна структура ринку залишається відкритою для нового зростання. І чим більше економічної нестабільності — тим більшою стає роль криптовалют у стратегіях захисту капіталу.

Попри короткострокову турбулентність, фундаментальні сигнали залишаються позитивними для криптоентузіастів. Якщо очікування щодо зниження ставок справдяться, це може запустити новий цикл зростання. У період, коли класичні інструменти не гарантують стабільності, саме крипта сприймається як альтернатива, здатна зберігати й примножувати вартість. Варто лише вчасно реагувати на зміни — і діяти, коли ринок подає свій шанс.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!