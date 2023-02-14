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Стилістка назвала помилки при підборі одягу, які "спотворюють образ"

Билім Олена

Стилістка назвала помилки при підборі одягу, які 'спотворюють образ'

Відома українська стилістка Юлія Кубай дала поради щодо того, як правильно підбирати одяг у холодну пору року. За її словами, взимку немає причин "позбавляти свій зовнішній вигляд жіночності та елегантності".

Кубай у своєму Instagram зауважила, щоб виглядати стильно та елегантно взимку, не обов'язково носити високі підбори та "леопардову спідницю в мороз". Вона акцентувала саме на деталях в образі, що мають підкреслювати "жіночу тендітність і делікатність".

Найперше, на що звернула увагу стилістка, це "нашарування" одягу. "Тут потрібно погратися з нижнім шаром. Це можуть бути та боді з вирізами, напівпрозорі лонгсліви, топи, блузи, бра і навіть обтислі сукні. Збиваємо градус жіночності жакетами, в‘язаними кардиганами, джемперами з V подібними вирізами", – порадила вона.

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Що стосується суконь, Кубай зауважила, що "навіть теплу максі-сукню можна подати красиво і спокусливо". Вона порадила обирати сукні з розрізами по боках, або з привідкритим плечем, чи вирізом на спині.

 

 "Якщо ж це повністю закрита сукня, то підбори вам у поміч, цікаві прикраси на зап‘ясті, видовженої форми ланцюжки, пояс, щоб підкреслити талію", – каже спеціалістка.

Кубай також сказала, як краще підбирати спідниці: "Трикотажні, шерстяні спідниці прямого чи А силуету міді та максі довжини це і тепло і так жіночно".

З приводу спортивного одягу стилістка порадила обирати утеплені облягаючі легінси під об'ємний верх – це може бути худі, світшот. Якщо ж ви на низ одягаєте об'ємні штани, то верх краще обрати обтягуючим.

 

"Колір і принт теж мають велике значення. І, хоча, зимою, так хочеться комфортно закупатись в чорний чи коричневий светр, пам'ятаємо, що існують ще і пастельні відтінки, такі, як пудрово рожевий, ніжно блакитний, теплий жовтий, які на м’яких, приємних тканинах зададуть настрою і тону вашому образу, налаштують на правильний жіночий вайб. Тваринні принти та принти рептилій чудове рішення для любительок яскравих, емоційних комплектів", – додала стилістка.

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