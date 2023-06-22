Стилістка показала, які шорти не варто одягати влітку 2023 року (фото)

Які шорти вийшли з моди 2023 - Стиліст Аліна Михайленко показала актуальні та неактуальні шорти - модні тренди 2023

Стилістка Аліна Михайленко показала актуальні та неактуальні шорти в 2023 році. Вона радить звернути увагу на класичні шорти, карго та

У своєму TikTok-каналі експертка зауважила, що на піку популярності перебувають бермуди, костюмні шорти та моделі без дірок і потертостей.

Які шорти вийшли з моди 2023 - Стиліст Аліна Михайленко показала актуальні та неактуальні шорти - модні тренди 2023

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Михайленко зауважила, що цього літа варто відмовитися від варених шортів, з акцентною жаткою або бантом на талії. Крім цього, мікрошорти у звичайній стилізації вже неактуальні. Актуальними є тільки мінішорти з 00-х.

Які шорти вийшли з моди 2023 - Стиліст Аліна Михайленко показала актуальні та неактуальні шорти - модні тренди 2023

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За словами стилістки, серед інших актуальних моделей – шорти карго в котоні і денімі, шорти боксери у піжамному стилі.

Які шорти вийшли з моди 2023 - Стиліст Аліна Михайленко показала актуальні та неактуальні шорти - модні тренди 2023

Не варто купувати шкіряні шорти з акцентною посадкою на талії, твідові шорти, шорти з акцентними гудзиками в стилі Balmain.

Які шорти вийшли з моди 2023 - Стиліст Аліна Михайленко показала актуальні та неактуальні шорти - модні тренди 2023

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Нагадаємо, що відомий дизайнер Андре Тан розповів про головні модні тренди літа 2023 року. Варто звернути увагу на монохромність, яскравий червоний, вирізи та оголення живота тощо.

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