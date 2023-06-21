Стилістка показала стильні ремені на літо 2023 року (фото)

Стилістка Аліна Михайленко показала актуальні ремні на 2023 рік. На піку популярності залишаються мінімалістичні варіанти.

У своєму TikTok-каналі вона закликала звернути увагу на моделі у стилі мінімалізм. Такі тонкі ремені прослужать не один рік. Крім цього, варто придивитися до шкіряних шнурків.

Актуальні ремені 2023 - стиліст Аліна Михайленко про модні тренди 2023

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Також стилістка показала моделі вищого сегменту з мінімалістичними пряжками без лого.

Актуальні ремені 2023 - стиліст Аліна Михайленко про модні тренди 2023

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Нагадаємо, що відомий дизайнер Андре Тан розповів про головні модні тренди літа 2023 року. Варто звернути увагу на монохромність, яскравий червоний, вирізи та оголення живота тощо.

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