Стилістка показала трендові рюкзаки на 2023 рік (фото)

Стильні рюкзаки 2023 - стиліст Яна Платонова показала, які рюкзаки в тренді та з чим їх поєднати - фото

Стилістка Яна Платонова показала стильні моделі рюкзаків на 2023 рік. Такий аксесуар стане помічником для туристів, мам в декреті, велосипедистів, фотографів та інших категорій людей, які носять з собою багато речей та люблять, щоб руки були вільними.

У своєму Instagram-блозі вона зауважила, що цього сезону актуальними будуть чимало рюкзаків з різними стилістичними нюансами. Їх можна стилізувати як зі спідницями та сукнями, так і буденними образами.

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"Одна моя подруга якось сказала, що люди діляться на тих, хто не уявляє свого життя без рюкзаків і… решту. Та ж подруга стверджує, що коли виходить з дому без свого наплічника, то їй весь час щось не те, холодно і одиноко спині і взагалі "як не в своїй тарілці", – зауважила Платонова та показала, які ж рюкзаки обрати в 2023 році.

Стильні рюкзаки 2023 - стиліст Яна Платонова показала, які рюкзаки в тренді та з чим їх поєднати - фото

Стильні рюкзаки 2023 - стиліст Яна Платонова показала, які рюкзаки в тренді та з чим їх поєднати - фото

Стильні рюкзаки 2023 - стиліст Яна Платонова показала, які рюкзаки в тренді та з чим їх поєднати - фото

Стильні рюкзаки 2023 - стиліст Яна Платонова показала, які рюкзаки в тренді та з чим їх поєднати - фото

Стильні рюкзаки 2023 - стиліст Яна Платонова показала, які рюкзаки в тренді та з чим їх поєднати - фото

Стильні рюкзаки 2023 - стиліст Яна Платонова показала, які рюкзаки в тренді та з чим їх поєднати - фото

Стильні рюкзаки 2023 - стиліст Яна Платонова показала, які рюкзаки в тренді та з чим їх поєднати - фото

Стильні рюкзаки 2023 - стиліст Яна Платонова показала, які рюкзаки в тренді та з чим їх поєднати - фото

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