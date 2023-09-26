Стилісти дали три поради, як зберігати окуляри, прикраси та ремені, щоб прослужили довго

Аксесуари стали невід'ємною частиною нашого стилю, тому важливо знати, як зберегти їх у гарному стані. Слідуючи цим простим правилами, ви можете продовжити термін служби своїх улюблених речей.

Про це пише Час Дій.

Біжутерія

Спершу важливо мати всі свої прикраси під рукою.

Якщо у вас небагато аксесуарів, наприклад, кілька пар сережок, намисто та кільце, ви можете розмістити їх на красивому блюдці або на столику біля виходу, щоб вони завжди були на виду. Так ви не забудете про них і зможете їх частіше використовувати.

Якщо у вас багато прикрас, стилісти рекомендують створити окрему поличку або використовувати спеціальні гачки та кронштейни для їх зберігання. Важливо, щоб прикраси не контактували одна з одною, особливо якщо вони виготовлені з різних металів, щоб уникнути окислення.

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Ремені

Ремені краще скручувати і зберігати на поличці або в шухляді, щоб вони завжди були на видному місці. Їх можна також підвісити за пряжку на вішалці або використовувати спеціальні тримачі, щоб вони не деформувалися і були зручно досяжними.

Окуляри

Для зберігання окулярів найкраще використовувати чохли, щоб уникнути подряпин і пошкоджень. Важливо пам'ятати, що при наявності багатьох пар окулярів легко забути, які саме у вас є і де вони знаходяться. Тому рекомендується тримати їх на видному місці, щоб не загубити з виду.

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