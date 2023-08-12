Стилісти назвали 3 стрижки, які зроблять вас старшою

Є кілька стрижок, які не варто робити, якщо не хочете акцентувати увагу на свій вік.

Про це пише radiotrek.

Пряме каре з рівним чубчиком

Густий і рівний чубчик в поєднанні з симетричним і прямим каре здатна додати кілька зайвих років будь-якій жінці. Крім того, ця зачіска вже давно вийшла з моди і пасує лише небагатьом. Якщо ви все ж хочете варіант каре, і не готові змінити своє рішення, то варто звернути увагу на каре з градуйованим краєм і асиметричним чубчиком. На густому волоссі ця зачіска буде виглядати вражаюче, а вгадати, скільки років її власниці, стане непростим завданням.

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Симетричний боб

Більшість симетричних зачісок акцентують увагу на недоліках обличчя і візуально додають декілька років жінкам. Такий стиль не рекомендуються для дівчат з круглою формою обличчя або пишною фігурою. Якщо вам до вподоби боб, варто розглянути асиметричний варіант. Немає потреби приділяти увагу тому, щоб лінія зачіски була рівною, оскільки наші обличчя не є абсолютно симетричними, і нерівні лінії зачіски тільки підкреслять це.

Гаврош

Ця зачіска залишається популярною серед жінок похилого віку, проте якщо вам ще не виповнилося 40 років, краще підберіть інший стиль. В якості альтернативи можна розглянути піксі, особливо якщо у вас коротке волосся. Вона надає свіжості зовнішності, робить волосся більш слухняним і виділяє з натовпу.

Нагадаємо, ми вже писали про стильні стрижки на коротке волосся.

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