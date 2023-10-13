Стилісти назвали 8 трендових шапок сезону осінь-зима-2023-2024

Стилісти радять звернути увагу на жіночні берети та капелюхи-клоші, які були в моді у 20-роки минулого століття. Не обійдіть увагою і тюрбани з балаклавами.

Про це пише Радіотрек.

Берет

Якщо вам бажається надати своєму образу французьку нотку, оберіть берет. З ним ви будете виглядати елегантно та витончено.

Капелюх-клош

Додайте особливого шарму своєму стилю за допомогою капелюха з вузькими полями, відомого як клош. Він перенесе вас назад у часі до 20-х років минулого століття.

Кепка-бейсболка

Тепла кепка-бейсболка - стильний та комфортний головний убір, який пасуватиме як до пальта, так і до куртки.

Балаклава

Цей головний убір завжди у тренді, і він відмінно захищає вас від холоду, особливо шию.

Тюрбан

Це не щоденний вибір, але допоможе вам виглядати вишукано та загадково.

Плетена шапка

Всесезонний головний убір, який завжди залишається в моді та зігріває в холодну погоду, адже виготовляється з акрилу чи вовни.

Вушанка

Це ще один популярний вибір, що забезпечує тепло і зручність. Вуха можна зав'язати під підборіддям, і вушанки зазвичай виготовляються з теплих матеріалів.

Нагадаємо, ми вже писали, як визначити, чи підходить вам колір.

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