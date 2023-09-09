Стилісти назвали сім моделей джинсів, які будуть у моді восени-2023

Цієї осені ми можемо обирати з багатьох варіантів модних джинсів.

Про це пише radiotrek.

Капрі

Ця модель була популярною у 2000-х роках і знову повернулися знову в моду.

Прямі

Ці штани називають "найнормальнішими з джинсів", адже з ними можна скласти безліч стильних образів, додавши речі базового гардеробу. Але зверніть увагу, що цього сезону у прямих джинсів дещо нижча посадка, ніж кілька сезонів тому.

Dad fit

Вони увійшли в моду у 2021 році і досі модні.

Мають високу талію, а також довгі штанини, що недбало збираються в складки на взуття - як у тата чи старшого брата.

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Карго

Джинси-карго теж залишаються трендовими. Але у них простіші лінії та менше кишень.

З потертостями

Хоч багато видань пише, що такі джинси - давно не модні, це - неправда. Адже ця модель буквально заполонила модні подіуми.

Baggy

Ця модель повернулася до нас з 90-х років і домінуватиме у цьому сезоні. Адже мішкуваті джинси - знову у тренді.

Нагадаємо, ми вже писали, як підібрати свій колір.

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