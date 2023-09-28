Стилісти назвали стрижки, які не варто обирати жінкам старшим 40 років

Жінки з різним типом волосся, які хочуть мати стильний та модний вигляд, повинні обирати зачіски, що відповідають не лише структурі їхнього волосся, а й "віковим обмеженням".

Стилісти кажуть, що зачіски мають бути "зручними" та не вимагати довготривалого укладання. Хороша стрижка також має бути досить сучасною.

Деякі зачіски можуть додавати років вашому образу, тому варто від них відмовитися, якщо вам за 40 років.

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Довге пряме волосся

Таку зачіску варто обирати жінкам, якщо вони мають достатню густину волосся. Інакше власницям довгого волосся доведеться мати вигляд набагато старший, ніж вони мають. Така зачіска видовжує обличчя й відвертає увагу від виразних рис. Але якщо ви не готові розпрощатися з довжиною, варто зробити стрижку зі "стратегічними шарами".

Перисті шари, або "метелик"

Жінки з такими зачісками можуть виглядати набагато старшими, ніж вони є. Ця стрижка зменшує обриси обличчя й саме волосся здається тоншим, ніж насправді.

Задовгий чубчик

Чубчик довжиною до очей привертає увагу до зморщок та робить обличчя тьмяним. Так само не підходить жінкам за 40 й тонкий чубчик. Він може зробити вас старшими, підкресливши тонкі лінії, зморшки на лобі та гусячі лапки навколо очей. Компромісом може бути гострий чубчик-шторка, який обрамляє ваше обличчя.

Начісування з високою потилицею

Об'ємні зачіски гарний варіант для жінок будь-якого віку. Тут головне не переборщити. Стилісти кажуть, що старомодний начіс "ніколи не повинен зустрічатися".

"Начісування - це застаріла зачіска, яка завжди виглядатиме старіючою, незалежно від вашого віку. Якщо ви віддаєте перевагу невеликій висоті та драматичності, нанесіть на волосся спрей для об’єму перед сушінням феном і закрутіть волосся", – кажуть експерти.

Занадто світлий або темний колір волосся

Колір волосся так само важливий, як і стрижка. І якщо ви зробили свої пасма занадто темними або трохи світлими, відтінок може змінити тон вашої шкіри та привернути більше уваги до зморщок і знебарвлення. Краще обирати кольори з відблиском, які не матимуть однотонності.

Багатошарове волосся з тонкими кінчиками

Занадто багато шарів, кажуть експерти, роблять волосся тоншим. І тоді здаватиметься, що у вас зверху волосся більше, ніж знизу. При цьому кінчики волосся будуть виглядати ще тоншими, ніж є насправді.

Раніше перукарі дали рекомендації, яку зачіску обрати тим, у кого рідке волосся та тим, хто не любить гратися з укладанням.

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