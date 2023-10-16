Стилісти назвали топ-5 трендових чоботів осені-2023

У новому модному сезоні ми можемо спостерігати безліч інновацій у світі взуттєвих тенденцій. Дизайнери закликають нас виходити за межі звичайного і не боятися експериментувати.

Про це пише Радіотрек.

Байкерські моделі

Це взуття характеризуються великою кількістю пряжок, а також масивною підошвою, що робить дуже комфортними. Це ідеальний вибір для поєднання з джинсами, костюмами зі штанами або навіть шкільними міні-спідницями та трикотажними сукнями.

Чоботи зі широкими халявами (slouchy boots)

Найбільш актуальна модель цього

сезону, відома також. Ці чоботи можуть мати надмірно широкі халяви, створюючи враження, ніби вони злегка спадають з ноги. Або вони можуть бути просто трохи вільними. Дизайнери рекомендують носити їх з джинсами.

Взуття на танкетці

Танкетка можуть бути в різних варіаціях: висота танкетки може бути різною, а носок –може заокругленим, або закрученим вверх. Деякі моделі мають металеві деталі, що робить їх особливо стильними.

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Чоботи-панчохи

Пам'ятаєте чоботи-панчохи, які були модні у 2014 році?. Проте, цього разу в моді виключно моделі з глянцевої або матової шкіри, антитрендом є замшеві варіанти. Важливою особливістю є різна висота чобіт: в тренді як пласка підошва, так і підбори.

Чоботи до стегон

Чим вище чоботи, тим краще вони утримують тепло та захищають від дощу та снігу. Вони також можуть замінити штани, особливо в період "безштанного" стилю, який зараз на піку популярності. Ці чоботи можна комбінувати з міні-спідницями, подовженими піджаками, джемперами та светрами, створюючи незабутні образи.

Нагадаємо, ми вже писали, які кольори будуть в тренді восени-2023.

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