Стилісти назвали три зачіски, які зроблять вас молодшими на 10 років (фото)

Зачіска здатна змінити зовнішність. Вдало підібрана стрижка взагалі може омолодити свою власницю.

Професійні перукарі та стилісти Анна Петерсон та Калеб Беке вважають, що жінкам за 40 варто звернути увагу на наявність чубчиків. Вони кажуть, що ця "деталь" зачіски здатна "вивести ваш стиль на абсолютно новий рівень".

Експерти пропонують обрати такі варіанти чубчиків:

"М'який" чубчик, зачесаний набік

Подібний варіант обрала всесвітньо відома голівудська акторка Різ Візерспун. Таку зачіску як у неї, можна перетворити "на щось більш захоплююче". Чубчик набік здатен акцентувати погляд на ваших очах і вилицях.

Експерти кажуть, що така зачіска підходить майже до кожної форми обличчя.

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Довгий тонкий чубчик, зачесаний набік

Якщо у вас тонке або рідке волосся, і вам подобається чубчик, спробуйте компромісний варіант, який обрала для себе Емма Стоун. Такий варіант "ідеально підходить для тих, у кого довше волосся". Він створює атмосферу молодості та, безтурботності.

Кучерявий чубчик

Стилісти порадили брати приклад зі співачки Бейонсе. Зазначається, що власниці хвилястого волосся не повинні відмовляти собі у носінні чубчика.

"Це забезпечує живий, яскравий вигляд", – каже перукарка Анна Петерсон.

Чубчик шторка

Цей варіант був популярним у 70-ті роки. А Дженіфер Лопес повернула його у моду.

"Чубчик-шторка — це довший чубчик, який розділений по центру та зміщений в сторони, обрамляючи обличчя, як завіса", — пояснив Баке.

Він додав, що така зачіска додає нотку грайливості та створює молодіжну, богемну атмосферу. Чубчик-шторку можна поєднувати як з довгим, так і з волоссям середньої довжини, забезпечуючи універсальність і ефект обрамлення обличчя.

Нагадаємо, що у 2023 році особливо актуальними будуть короткі стрижки. Такі зачіски мають ефектний вигляд та створюють акцент в загальному образі.

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