Стилисты назвали три прически, которые сделают вас младше на 10 лет (фото)

Прическа способна изменить облик. Удачно подобранная стрижка вообще может омолодить свою владелицу.

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Профессиональные парикмахеры и стилисты Анна Петерсон и Калеб Беке считают, что женщинам за 40 стоит обратить внимание на наличие челки. Они говорят, что эта "деталь" прически способна "вывести ваш стиль на совершенно новый уровень".

Эксперты предлагают выбрать следующие варианты челок:

"Мягкая" челка, зачесанная набок

Подобный вариант избрала всемирно известная голливудская актриса Риз Уизерспун. Такую прическу как у нее, можно превратить "в нечто более увлекательное". Челка набок способна акцентировать взгляд на ваших глазах и скулах.

Эксперты говорят, что такая прическа подходит почти к каждой форме лица.

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Длинная тонкая челка, зачесанная набок

Если у вас тонкие или жидкие волосы, и вам нравится челка, попробуйте компромиссный вариант, который выбрала для себя Эмма Стоун. Такой вариант "идеально подходит для тех, у кого длиннее волосы". Он создает атмосферу молодости и беззаботности.

Кудрявая челка

Стилисты посоветовали брать пример с певицы Бейонсе. Отмечается, что обладательницы волнистых волос не должны отказывать себе в ношении челки.

"Это обеспечивает живой, яркий вид", – говорит парикмахер Анна Петерсон.

Челка шторка

Этот вариант был популярен в 70-е годы. А Дженнифер Лопес вернула его в моду.

"Челка-шторка - это длинная челка, которая разделена по центру и смещена в стороны, обрамляя лицо, как занавес", — пояснил Баке.

Он добавил, что такая прическа придает нотку игривости и создает молодежную, богемную атмосферу. Челку-шторку можно сочетать как с длинными, так и с волосами средней длины, обеспечивая универсальность и эффект обрамления лица.

Напомним, что в 2023 году особенно актуальны будут короткие стрижки. Такие прически выглядят эффектно и создают акцент в общем образе.

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