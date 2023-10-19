Стилісти показали 5 найкращих зачісок для короткого волосся (фото)

Коротке волосся – це стильний і практичний варіант для будь-якої жінки. Воно не вимагає багато часу на укладку і дозволяє створити різноманітні зачіски.

Якщо ви шукаєте нову та свіжу зачіску для цього осіннього сезону, дізнайтеся про поради професійних перукарів-стилістів, які розповіли, що найкраще підійде тим, хто не боїться експериментів.

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Піксі з косим чубчиком

Ця коротка стрижка може підкреслити ваші очі, вилиці та форму обличчя. Вам потрібно лише зважитися підстригти чубчик й зачесати його на бік. Решта вашого волосся має бути зібраним. "Стрижка має закручуватися навколо вашої голови, щоб приховати "втрату волосся". Така стрижка зберігає об’єм, який є водночас чудовим і простим у догляді", – пише видання Shefinds.

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Багатошарове піксі

Шари можуть додати об’єм, особливо якщо ви маєте тонке волосся. Додаткові шари допоможуть створити об’єм і тримати форму. Такі шари приховують недоліки власниць тонкого волосся.

Піксі набік

Таку зачіску на цей сезон обрала акторка Холлі Беррі. Перукарі стверджують, що подібна стрижка додає потрібного об'єму.

"З віком наше волосся стає тонким і тьмяним, тому регулярне підстригання, весела стрижка та, можливо, свіже фарбування, — чудові способи зберегти молодість", – кажуть фахівці.

Така стрижка приверне більше уваги до вашого обличчя й підкреслить виразність погляду.

Тонкий чубчик на піксі

Така зачіска обрамляє обличчя й омолоджує його. Окремі пасма приховують зморшки на лобі й біля очей. Стрижку піксі з чубчиком легко укладати, а її власниці мають стильний вигляд.

Закруглена піксі з кучерями

Ця зачіска чудово приховує тьмяне та рідке волосся. Вона приховує й витончені пасма.

Завдяки завиткам буде здаватися, що ваше волосся густіше. А ще така зачіска гарно підкреслює форму свого обличчя та ті риси, які ви вважаєте більш привабливими.

Раніше перукарі дали рекомендації, яку зачіску обрати тим, у кого рідке волосся та тим, хто не любить гратися з укладанням.

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