Чи варто українцям скуповувати долар у червні: фінаналітик дав чітку відповідь

Українцям не варто купувати долари у червні. У поточному місяці курс або знизиться, або залишиться майже незмінним.

Зростання курсу долара у червні малоймовірне. Такий прогноз озвучив фінансовий експерт, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин, повідомляє "РБК-Україна".

"Короткостроково, для спекуляцій, долар купувати зараз, принаймні, я не бачу якогось значного сенсу. Бо історично, червень для валютного ринку це або нейтральний місяць для курсу, або місяць падіння долара. Лише чотири рази за 25 останніх років долар дорожчав саме в червні. І лише один раз більше ніж на 1%", – зазначив він.

"Здорожчання долара не варто очікувати. А ось вже липень та серпень, там можуть бути вже зовсім інші тренди", – додав експерт.

Читайте також: Доларові інвестиції: експерти розповіли, кому вигідно купувати валюту та коли це дасть результат

Шевчишин підкреслив, що НБУ володіє вагомими золотовалютними резервами, тож суттєвого ослаблення гривні найближчим часом не передбачається. Водночас у довгостроковій перспективі не виключено, що така ситуація може виникнути.

"Але ж воно (падіння гривні – ред.) буде, бо попереду є багато років. Середньостроково-довостроково я залишаюся в очікуванні послаблення гривні", – сказав він.

На запитання про те, чи існує "безпечний" курс долара для купівлі валюти, фінансовий аналітик відповів ствердно — такий рівень є. За його словами, є потенціал для подальшого зростання, тож усе, що нижче за 41,5 гривні, виглядає дуже вигідно для придбання. Особливо це актуально для тих, хто розглядає долар не як спекулятивний інструмент, а як засіб збереження і накопичення коштів.

"Можна покласти ці долари в банки під 1-2% річних. Або валютні ОВДП, вони є. Є навіть пропозиції щодо єврооблігацій України невеликими об'ємами. Просто збереження готівкової валюти, можливо, зараз не найкращий варіант", – резюмував Шевчишин.

Нагадаємо, ранішеп фінансові аналітики дали прогноз курсу долара до кінця 2025 року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!