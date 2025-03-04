Варто знати всім українціям: що насправді зараховується до трудового стажу

Трудовий стаж – це період офіційного працевлаштування, що зафіксований у трудовій книжці. Він також може бути підтверджений іншими документами, зокрема, такими як диплом.

Весь трудовий стаж, набутий до січня 2004 року, автоматично зараховується як страховий. Про це повідомляє сайт "Кадровик-01".

Йдеться про період, починаючи з 1 січня 2004 року, коли набув чинності Закон № 1058.

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З 2004 року було внесено суттєві зміни до порядку зарахування стажу:

на даний момент період навчання в училищах, вищих, середніх та інших освітніх закладах не включається до страхового стажу;

незалежно від наявності офіційного працевлаштування, до трудового стажу входить період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, а також догляд за дитиною до трьох років;

для підприємців трудовий стаж зараховується залежно від розміру сплачених страхових внесків;

ув'язненим стаж зараховується лише за умови укладення договору про добровільне страхування, при цьому його розрахунок також залежить від внесених платежів;

у разі роботи за цивільно-правовим договором зарахування стажу напряму пов’язане з обсягом сплачених внесків.

Для офіційно безробітних час перебування на обліку в центрі зайнятості без отримання виплат по безробіттю не включається до страхового стажу.

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